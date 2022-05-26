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Son dakika | Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika | Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınar bölgesinde PKK'ya düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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