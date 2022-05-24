Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! NATO'ya mesaj: İsveç kabul edilirse NATO'dan ayrılık görüşülmeli
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'in Sultan Abdülhamid hakkındaki ahlaksız sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Hükümdarımızı sevmeyenler Batı'nın ajanlarıdır" dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği girişimlerine de karşı çıkan MHP lideri Bahçeli, "2. Kandil dağı İsveç'tedir." diyerek tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "ABD Büyükelçiliği'nin kendi vatandaşlarını uyararak, CHP ile paslaşma ve kurgu içinde olduklarını göstermişlerdir" ifadelerine yer verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan derlenenler;
"Döviz fiyatında suni yükselişin frenlenmesi, enflasyondaki yükselişin önlenmesi amacıyla devlet tedbir üzerine tedbir almıştır. Konu beka konusudur.
Bu yoldan dönemeyceğiz. Geri adım atmayacağız, aciz düşmeyeceğiz. Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra istikrar kazanacağına inanıyoruz. Ama fiyat artışlarının önünü arkasını incelememiz gerekiyor.
"FETÖ BU KUMPASIN ORTASINDA BULUNAN BİR MAŞADIR"
Dikkatinizi çekiyorum, FETO bu kumpasın tam ortasında bulunan bir maşadır. Türkiye'nin ekonomik olarak köşeye sıkışmasını istiyorlar.
Vatandaşlarımızı mağdur hale getiren, soğandan patatese peynirden yumurtaya kadar fiyat etiketlerinmin kabarmasına yol açan kim yada kimler varsa suçludur. Sahnelenen kirli oyunun bir parçasıdır.
"KİRALARDAKİ DENGESİZ YÜKSELİŞLERE SESSİZ KALAMAYIZ"
Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki yükselişleri seyredemeyiz. Vatandaşların memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak mecburiyetindeyiz.
Haksız kazanç peşine düşen, insanımızın sofrasına göz koyan fırsatçıların yakasında tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz.
CHP, İP ve diğer ortakların buluşması beyhudedir. Türkiye bu sahte demokratlara inanmayacaktır. Dayanışmayla birlikte bu zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen, yalandan nemalananları mahğlup edeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olan 2023 aynı zamanda, istiklal haysiyetimizin ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir.
AKŞENER'ESULTAN ABDÜLHAMİD TEPKİSİ
Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta çıkan hiçbir padişah kendi çıkarını devletin çıkarından üstün görmemiştir. Abdulhamit Han'ı sömürgeciler, casuslar sevmez. Türk ve İslam Düşmanları hiç sevmez. Eğer Erdoğan, bu günün Abdülhamit'i olarak görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur.
Biz ecdadımıza dil uzattırmayız. Zillete düşenlere geçmişimizi yargılatmayız. Osmanlı İmparatorluğu bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdulhamit Han bizimdir. İkisini birbirinden ayırmak ne mümkün! İki kutlu isimdir. Dedelerimize hakaret edenler zillettedir.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU
NATO Genel Sekreteri Finlandiya ile İsveç'in üyeliklerinin bir an önce işleme koyulmasını istemiştir. ABD Başkanı Biden bu iki ülkeyle temas halindedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu ve Türkiye'nin haklı itirazları tüm boyutları ile tartışılmaktadır. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütü ile yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir.
"İKİNCİ KANDİL DAĞI İSVEÇ'TEDİR"
Türkiye'nin İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliğine isabetli çekinceleri henüz muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır. Laf kalabalığı var, sonuç yoktur.
İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. PKK'lı teröristler İsveç menşeili silahları Türkiye'ye doğrultmuşlardır. Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz? İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir.
Türkiye tamam demeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. NATO üyelikleri terörizme evet demektir.
"NATO İLE VAR OLMADIK, NATO'SUZ DA YOK OLMAYIZ"
Türkiye seçeneksiz değildir. NATO'dan ayrılmak bile hgündeme gelmelidir. NATO ile var olmadık. NATO'suz da yok olmayız.
MİÇOTAKİS'İN ABD KONGRESİ'NDEKİ KONUŞMASI
Yunanistan Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasının 37 kez alkışlanması bize göre oldukça düşündürücüdür. Kongre üyelerinin Miçotakis'in konuşmasında ne bulduklarını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Türkiye'ye karşı ortak bir paydada buluştuklarıdır.
Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacaktır. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka bir yol yoktur. Kıbrıs'ın kaderi helenizm değil, Türklüktür."
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KANDİL'İ YERLE YEKSAN EDECEĞİNİ SÖYLÜYORDUN, NE OLDU?
Zillet İttifakı'nın Türkiye'nin yanında bir duruş gösterdiğini göreniniz var mı? Yunanistan'a karşı sesini yükselten bir CHP'den bahsetmek mümkün mü? Zillet İttifakı'nın ağzını bıçak açmıyor. Siyasi sitismarlarına devam ediyorlar.
Sayın Kılıçdaroğlu Kandil'i yerle yeksan edeceğini söylüyordun, ne oldu? Mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerine niye bir şey diyemedin? Sayın Kılıçdaroğlu, Türk milleti seni cumhurbaşkanı yapmaz, noşuna çırpınma"
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