Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar! NATO’ya mesaj: İsveç kabul edilirse NATO’dan ayrılık görüşülmeli

MİÇOTAKİS'İN ABD KONGRESİ'NDEKİ KONUŞMASI

Yunanistan Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasının 37 kez alkışlanması bize göre oldukça düşündürücüdür. Kongre üyelerinin Miçotakis'in konuşmasında ne bulduklarını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Türkiye'ye karşı ortak bir paydada buluştuklarıdır.

Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacaktır. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka bir yol yoktur. Kıbrıs'ın kaderi helenizm değil, Türklüktür."