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Karar Resmi Gazete'de! 4 ilin bazı bölgeleri orman sınırları dışına çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Karar Resmi Gazete’de! 4 ilin bazı bölgeleri orman sınırları dışına çıkarıldı

4 ilde bazı alanlar Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin'deki bazı ormanlık bölgeler Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyü, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun mahallesi, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü ve Mersin'in Mut ilçesine bağlı Barabanlı-Meydan mahallesinde krokileri ile sınır ve koordinatları belirtilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

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