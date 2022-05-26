Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis! Yargı paketinin detayları ortaya çıktı

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Hakim ve savcı büyüklerinin yanında mesleklerini daha iyi öğrenmeleri ve daha hatasız, adil kararlar vermelerini sağlamak için hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak. Bu görev 3 yıl sürecek. Bu süre içinde hem mahkemelerde görev yapacak hem de akademide eğitim alacaklar. Başarılı olanlar hakim ve savcılık mesleğine alınacak.

