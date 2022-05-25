Nazlı Ilıcak imha edilen gizli belgeyi köşesinde yayımlamıştı! İstinaf başvurusu tamamlandı

ESASTAN REDDEDİLDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ilıcak'a verilen cezayla ilgili incelemesini tamamladı. Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ilıcak'ın avukatlarının yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Kararda, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını vurgulayarak, verilen cezanın kanuni bağlamda uygulandığını da belirtildi.