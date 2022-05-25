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Son dakika | Pençe-Şimşek operasyonu PKK'ya kabus gibi çöktü! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Son dakika | Pençe-Şimşek operasyonu PKK’ya kabus gibi çöktü! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun detaylarına yer verildi.

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