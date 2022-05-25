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Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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