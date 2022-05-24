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Emine Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Emine Erdoğan’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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