Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

ŞEHİT SAYIMIZ 5'E YÜKSELDİ

Bu acı haber ardından yeni bir gelişme yaşandı ve şehit sayımız 5'e yükseldi.

ŞEHİTLERİMİZ AYNI KAREDE

MSB'DEN YENİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, şehit sayımızın 5'e yükselmesi sonrası yeni bir açıklama yaptı ve askerimizim kimliğini duyurdu.

MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın tüm müdahalelere karşın şehit olduğunu açıkladı.



Şehit Kapılay için bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Açıklamada, "Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir GÜLER, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.