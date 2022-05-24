Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını duyurdu. Bu acı haber sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde komutanlarla sınır hattına gitti. Kahreden haber ardından yeni bir gelişme daha yaşandı ve şehit sayımız 5'e yükseldi. Öte yandan şehitlerimizin aynı karede yer aldığı fotoğraf da ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
ŞEHİT SAYIMIZ 5'E YÜKSELDİ
Bu acı haber ardından yeni bir gelişme yaşandı ve şehit sayımız 5'e yükseldi.
ŞEHİTLERİMİZ AYNI KAREDE
MSB'DEN YENİ AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, şehit sayımızın 5'e yükselmesi sonrası yeni bir açıklama yaptı ve askerimizim kimliğini duyurdu.
MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın tüm müdahalelere karşın şehit olduğunu açıkladı.
Şehit Kapılay için bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.
Açıklamada, "Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir GÜLER, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
BAKAN AKAR SINIRA GİTTİ
Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 4 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 4 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor.
May 24, 2022
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe- Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) acı haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kapılay'ın acı haberi, İskenderun'a bağlı Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Kapılay'ın evine Türk bayrakları asıldı. İskenderun ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Sevinç ve babası Erkan Kapılay'ın yakınları, acı haberle taziye evine akın etti.
MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe-Kilit operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin (25) acı haberi, Malatya'daki ailesine verildi.
Pençe-Kilit operasyonunun sürdürdüğü Irak'ın kuzeyinde, teröristler ile çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin acı haberi, Yaka Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Cevat ile annesi Aynur Tekedereli'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bekar olan şehit Celal Tekedereli'nin cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
PİYADE TEĞMEN ABDULKADİR GÜLER'İN ŞEHADET HABERİ, ANTALYA'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi.
Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 28 yaşında şehit olan Güler'in babaevine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin babası Mesut Güler ile annesi Berrin Güler'i ziyaret eden yetkililer ve yakınları baş sağlığı dileklerini iletti.
Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.
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