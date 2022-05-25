Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 kahraman Mehmetçik son yolculuklarına uğurlanıyor
Son dakika haberi... Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen 5 askerin naaşı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine gönderildi.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askerin naaşı Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Şehitler, Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Geceyi Çukurca'da geçiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin öz geçmişlerinin okunması ile başladı.
Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu.
Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari'den havalandı.
Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.
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