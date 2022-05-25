Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 kahraman Mehmetçik son yolculuklarına uğurlanıyor

Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.

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