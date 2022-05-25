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Başkan Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Başkan Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı

Başkan Erdoğan, Türkiye’de temaslarda bulunan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve önemli temasları sürüyor.

Başkan Erdoğan akşam saatlerinde, Türkiye'de temaslarda bulunan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleşti ve Başkan Erdoğan, kanaat önderlerini tek tek dinledi, onların sorularını yanıtladı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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