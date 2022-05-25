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Son dakika: Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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