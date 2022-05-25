Başkan Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes takımını kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
Kabulde, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.
O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
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Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında son şampiyon Anadolu Efes ile kupayı en çok kazanan Real Madrid karşı karşıya gelmişti.
Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-16 önde tamamlayan Real Madrid, soyunma odasına 34-29 üstün gitmişti.
İspanya ekibi, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardığı üçüncü çeyreği 42-40 önde tamamlamıştı.
Dördüncü periyotta toparlanıp, Pleiss ve Micic ile kritik sayılar kaydeden Anadolu Efes, karşılaşmadan 58-57 galip ayrıldı.
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