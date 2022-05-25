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Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

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