Celal Şengör Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında ne dedi? Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Allah inancı ve din konusunda "inkarcı" yaklaşımıyla bilinen Prof. Dr. Celal Şengör, son katıldığı televizyon programında Hz. İsa ve Hz. Musa hakkında yine inkarcı konuşma yaptı. Peki, Celal Şengör Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında ne dedi? Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

CELAL ŞENGÖR HZ. İBRAHİM VE HZ. MUSA HAKKINDA NE DEDİ?

Jeolog Celal Şengör, bir televizyon programına katıldı. Akademisyen Ahmet Arslan ile Harran Kazı Başkanı Mehmet Önal da yayındaydı. Din konusunun açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek, "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.