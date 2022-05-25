Celal Şengör Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında ne dedi? Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli?
Celal Şengör kimdir? Katıldığı bir televizyon programında Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen Celal Şengör'ün hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. İnkarcı yaklaşımıyla sınırları zorlayan Prof. Dr. Celal Şengör, kutsallar hakkında çileden çıkaran ifadeleri, alanı dışındaki konuşmalarıyla TV ekranlarında büyük skandallara karıştı. Peki, Celal Şengör Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında ne dedi? Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli?
Celal Şengör Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında ne dedi? Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Allah inancı ve din konusunda "inkarcı" yaklaşımıyla bilinen Prof. Dr. Celal Şengör, son katıldığı televizyon programında Hz. İsa ve Hz. Musa hakkında yine inkarcı konuşma yaptı. Peki, Celal Şengör Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında ne dedi? Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
CELAL ŞENGÖR HZ. İBRAHİM VE HZ. MUSA HAKKINDA NE DEDİ?
Jeolog Celal Şengör, bir televizyon programına katıldı. Akademisyen Ahmet Arslan ile Harran Kazı Başkanı Mehmet Önal da yayındaydı. Din konusunun açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek, "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
Önal'ın sözünü keserek araya giren Şengör, şöyle konuştu: "Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.
Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok."
"CELAL HOCA HAKLI" DEDİ!
Celal Şengör'den sonra söz hakkı alan Arslan ise, "Arkadaşlarımızdan birisi bu olaya menkıbe diyor, bir diğeri menkıbe ve değil arasında kalmış. Şimdi bakın İsa'nın bile tarihi bakımdan yaşamış olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Celal Hoca haklı. İbrahim, elimizde bulunan tarihi belgelere göre şu anda mevcut değil. İsa da mevcut değildir. Musa bence efsaneden daha fazlasıdır." dedi.
CELAL ŞENGÖR KİMDİR?
Celal Şengöre 24 Mart 1955 tarihinde Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Celal Şengör'ün tam adı Ali Mehmet Celal Şengör'dür. 1972'de Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimine başlamış ancak 2,5 sene sonra Albany'de bulunan New York Eyalet Üniversitesi Jeoloji bölümüne yatay geçiş yapmıştır.
İleri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilen Şengör, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesi de okuyabildiğini söylemiştir.
Türk akademisyen, jeolog ve bilim insanı Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır.
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