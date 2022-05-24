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Son dakika: Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 10 zanlı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika: Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 10 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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