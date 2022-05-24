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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, iki ülkenin kolluk personelleri arasında eğitim ve öğretimle ilgili iş birliğini amaçlıyor.

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