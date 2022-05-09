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Son dakika: Mersin'de DEAŞ evlerine eş zamanlı operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika: Mersin’de DEAŞ evlerine eş zamanlı operasyon

Son dakika haberleri... Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlı için operasyon düzenledi. Kent merkezinde aramalar devam ediyor.

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