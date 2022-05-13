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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi...İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 9 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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