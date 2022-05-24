İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! Ankesörlü ve kontörlü telefonlardan iletişim kuruyorlardı

27 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 26 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 835 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 337'si muvazzaf, 712'si muvazzaf olmayan asker, 831'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 646'sının tutuklandığı, 597 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.