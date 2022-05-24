İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! Ankesörlü ve kontörlü telefonlardan iletişim kuruyorlardı
Son dakika haberine göre: İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 29'u muvazzaf olmak üzere 37 asker, 23'ünün ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay , 3'ü Binbaşı, 8'i Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 14'ü Astsubay ve 8'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
27 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 26 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 835 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 337'si muvazzaf, 712'si muvazzaf olmayan asker, 831'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 646'sının tutuklandığı, 597 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle bugün de dahil olmak üzere toplamda 27 operasyon yapıldığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor eleme hangi gün?
- TSK tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak?
- Yoklama kaçaklarına bedelli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yoklama kaçakları için bedelli ücretleri açıklandı mı?
- Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü, diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu?
- KONSEYDE ŞAŞIRTAN İSİM! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 23 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
- Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...
- Milli Uzay Programı nedir, başvuruları ne zaman? Uzaya Yolculuk başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? uzaya.gov.tr...
- 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları nelerdir?
- Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir? Başvurular ne zaman?
- Emekli Temmuz zammı için 3'lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...
- ÖSYM AİS sayfası açılacak! KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?
- Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok? Seksenler Ceyhun Fersoy diziden ayrılacak mı?