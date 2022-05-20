20 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı

Son dakika: Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Kilis’te DEAŞ’lı Özbek terörist yakalandı

Son dakika haberleri: Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Son olarak Kilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu J.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA