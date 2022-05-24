Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba İstanbul’da yakalandı

Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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