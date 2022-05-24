Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba İstanbul'da yakalandı
Son dakika haberleri... Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yakalandı. İstanbul'da DEAŞ'ın diğer üyelerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda da 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DAEŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda;
"canlı bomba eylemi yapabileceği" yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şahsın kaldığı ikamette yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konuldu.
Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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