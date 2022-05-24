Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ramallah’ta önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah’ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme adımlarına dikkat çekerek, "İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette ev sahibi mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımları ele aldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;
"Mevkidaşım El-Maliki'yi Türkiye'ye devam ettim.
İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır.
Bugün Filistin'in ekonomik altyapısının güçlendirilmesi zor şartlarda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracaktır.
Maarif Vakfı'mız Flisitinli kardeşlerimize eğitim verecek. Ayrıca Filistinli gençlerin Türkiye'deki üniversitelere ilgi göstermesinden memnunluk duyuyoruz. Türkiye burslarını ihityaç duyulduğunda artırabiliriz.
Türkiye'nin Filistin davasına verdiği önem herkes taraftan bilinir. Türkiye'deki yüm kesimler bu konuda hassasiyet göstermektedir ve partiler üstü bir meseledir. Filistin'e destek önceliğimiz olmaya devam edecek.
Filistin'de tek taraflı adımlar, zorla tahliyeler gibi İsrail'in adımları barış olasılığını tehdit ediyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız.
Mescid-i Aksa'da yaşanan olay hepimizi yaralamıştır. "
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