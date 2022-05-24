Son dakika: DEAŞ bombacısı Kocaeli'de yakalandı
Son dakika haberleri... Kocaeli merkezli operasyonda 8 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Aralarında örgütün bombacısı da bulunuyor. Yakalanan isimler arasında bölgede eylemlere karışmış olanlar da var.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı çok önemli bir operasyona imza attı. DEAŞ'ın bombacısı yapılan bu operasyonda yakalandı. Bu harekatta yakalananların sayısı 8 ve içlerinde bombacı da var. Bu şahıslar işlemlerin ardındaN adliyeye sevk edilecek.
Kocaeli'de güvenlik güçlerinin Gaziantep ve Şanlıurfa'yı kapsayan operasyonda DEAŞ'a mühimmat yapılan zanlı da var. Yakalanan isimler arasında bölgede eylemlere karışmış olanlar da var.
BOMBACI, VE MÜHİMMATÇI
Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan 8 şüphelinin de suriye uyruklu olduğu öğrenilirken, yakalanan şüphelilerden birinin örgütün bombalı eylemlerinde kullanılan araçlarin bomba düzeneklerini hazırlayan bombacı olduğu, bir diğerini ise örgütün çatışma bölgelerine mühimmat şevkini sağlayan örgüt mensubu olduğu tespit edildi.
Ayrıca 3 şüphelinin örgüte lojistik destek sağladığı, 3 şüphelininde örgüt üyesi olduğu ve silahlı çatışmalara katıldığı tespit edildi.
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