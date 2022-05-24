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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Böyle yakalandılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika: İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Böyle yakalandılar

Son dakika haberine göre İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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