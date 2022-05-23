23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 12 ilde FETÖ operasyonu! 53 gözaltı kararı

Son dakika: 12 ilde FETÖ operasyonu! 53 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
Son dakika: 12 ilde FETÖ operasyonu! 53 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA