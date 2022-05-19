FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon!

Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda Karabük'te "Güncel Bayan Öğrenci Yapılanması" içerisinde örgütsel faaliyetleri tespit edilen Karabük Üniversitesinde öğrenim gören ve mezun olup ikamet etmeye devam eden aralarında H.T. eğitim danışmanı, B. A. il talebe mesulü, F. T., T. A. ve F. D. ev ablaları ile örgüt evinde kalanlar S. K., Z. B., Z. T., R. B., N. C., S. K., T. K. , N. Ş. , R. A.'dan oluşan 14 kişi gözaltına alındı.