Firari FETÖ’cü Arif Erdem New York’ta ortaya çıktı! İşte son görüntüsü

ARİF ERDEM BU KEZ NEW YORK'TA ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'cü Arif Erdem, ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıktı. Arif Erdem, aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra bu kez New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bir Türk vatandaşı FETÖ firarisini tanıdı ve o anları kayda aldı.