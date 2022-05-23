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Firari FETÖ'cü Arif Erdem New York'ta ortaya çıktı! İşte son görüntüsü

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Firari FETÖ’cü Arif Erdem New York’ta ortaya çıktı! İşte son görüntüsü

Son dakika haberine göre: Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem 1,5 yılın ardından New York'ta ortaya çıktı. ABD'nin daha önce yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Erdem'in ABD'de olduğu bu fotoğraflarla belgelendi.

Türkiye'nin talebi üzerine ABD'nin yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1,5 yıl aradan sonra ortaya çıktı. 24 TV'nin ulaştığı fotoğraflara göre, FETÖ'cü Erdem'in yeni adresi New York oldu. Bir restoranda yemek yediği görünen firari FETÖ'cünün, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu.

Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.

ARİF ERDEM BU KEZ NEW YORK'TA ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'cü Arif Erdem, ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıktı. Arif Erdem, aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra bu kez New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bir Türk vatandaşı FETÖ firarisini tanıdı ve o anları kayda aldı.

FETÖ ELEBAŞIYLA 289 KEZ GÖRÜŞME

Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

Arif Erdem FETÖ elebaşı Gülen ile...

Arif Erdem aynı zamanda ByLock kullanıcısıydı bir gizli tanık beyanına göre örgütte imam olarak nitelendiriliyordu.

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