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FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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FETÖ’nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonu kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

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