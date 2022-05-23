Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Ölüm riski düşük ama çok acı çektiriyor | Maymun çiçeğinin iyileşme süreci ne kadar?

İşte 10 soru-cevapla yeni kabusun bilinmeyenleri;

1- Maymun çiçeği yeni bir hastalık mı?

1958'de maymunlarda tespit edildikten sonra insanlarda ilk olgu 1970'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldü. Maymunlarda çiçek benzeri bir salgın yapınca farkına varılan hastalık bu nedenle "maymun çiçeği" adını aldı. Afrika'da her yıl birkaç yüz vaka olduğu tahmin ediliyor.





2- Neden şimdi dikkat çekti?

Afrika dışında tespit edilen vaka sayısı son bir hafta içinde, bugüne kadar Afrika dışında görülen toplam vaka sayısını aşacak kadar arttığı için dikkat çekti.