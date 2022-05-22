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Sağlık Bakanı Koca'dan Maymun Çiçeği hastalığı açıklaması

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Sağlık Bakanı Koca’dan Maymun Çiçeği hastalığı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." açıklamsını yaptı.

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