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Açıklama geldi! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Maymun Çiçeği Virüsü hangi ülkelerde görüldü?

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Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Açıklama geldi! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü? Maymun Çiçeği Virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, birçok ülkede görülen virüsle ilgili şu ifadeleri kullandı. Peki, Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Maymun Çiçeği Virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Maymun Çiçeği Virüsü hangi ülkelerde görüldü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, birçok ülkede görülen virüsle ilgili şu ifadeleri kullandı. Peki, Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Maymun Çiçeği Virüsü hangi ülkelerde görüldü?

AÇIKLAMA GELDİ! MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi: Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.

12 ÜLKEYE YAYILDI, 80 KİŞİDE GÖRÜLDÜ!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak İngiltere'de gözlemlenen sonrasında birçok Avrupa ülkesine yayılan maymun çiçeği virüsünün 80 kişide görüldüğünü doğruladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada virüsün takibi genişledikçe vakaların da artacağı vurgulandı.

İlk olarak 7 Mayıs günü İngiltere'de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada toplamda 12 ülkeye yayıldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

Hastalığa, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü Monkeypox hastalığına neden olur.

Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

Monkeypox ilk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedilmiştir, bu nedenle 'maymun çiçeği' adı verilmiştir. Maymun çiçeği virüsü vakası insanda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Söz konusu tarihten itibaren diğer Orta ve Batı Afrika ülkelerindeki insanlarda maymun çiçeği virüsü vakası bildirilmiştir.

Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

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