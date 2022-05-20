Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularının değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın PKK-YPG ile ilişkisi temel sorun" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü. Başkan Erdoğan ile Boris Johnson arasındaki görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hamleleri ele alındı.
"TEMEL SORUN PKK-YPG İLİŞKİSİ"
Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularının değerlendirildiği görüşmede "İsveç ve Finlandiya'nın PKK-YPG ile ilişkisi temel sorun" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin sorun teşkil ettiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirtti.
Başkan Erdoğan, Boris Johnson'a, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...
- Açık cezaevi izinlerinde kritik hafta! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 28. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, başarıları nelerdir? İşte hayatı...
- Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan isim...
- EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...
- Polis tayinleri açıklandı mı? EGM 2022 polis tayin ve atama sonuçları belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER
- Maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- ASHB 4175 personel alımı tercih takvimi: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?