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Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

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Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularının değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın PKK-YPG ile ilişkisi temel sorun" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü. Başkan Erdoğan ile Boris Johnson arasındaki görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hamleleri ele alındı.

"TEMEL SORUN PKK-YPG İLİŞKİSİ"

Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularının değerlendirildiği görüşmede "İsveç ve Finlandiya'nın PKK-YPG ile ilişkisi temel sorun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin sorun teşkil ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, Boris Johnson'a, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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