Rusya’dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO kararı ile ilgili flaş açıklama: Bizim için tehdit! Polonya’dan çarpıcı çıkış: Saldırı halinde...

Geçtiğimiz haftalarda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuracağını açıklaması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Rusya ise bu duruma sert tepki gösterdi. Öte yandan Rusya'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Rusya bunun kendileri için meydana gelen tehditlerden biri olduğunu söyledi.