Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı ile ilgili flaş açıklama: Bizim için tehdit! Polonya'dan çarpıcı çıkış: Saldırı halinde...
Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD ve NATO'nun eylemleri nedeniyle sınırdaki tehditlerin arttığını söyledi. Şoygu, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararlarının da kendileri için bir tehdit olduğunu dile getirdi. Polonya'dan da çarpıcı çıkış geldi.
Geçtiğimiz haftalarda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuracağını açıklaması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Rusya ise bu duruma sert tepki gösterdi. Öte yandan Rusya'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Rusya bunun kendileri için meydana gelen tehditlerden biri olduğunu söyledi.
"ASKERİ ÜSLER KURULACAK"
Bakan Şoygu, NATO'nun Batı'daki genişlemesinin sınırları tehdit ettiğini söyleyerek karşı hamle olarak sınırlara 12 askeri üssün kurulacağını sözlerine ekledi.
MARİUPOL AÇIKLAMASI
Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından da bahseden Şoygu, 2 bin Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi. Şoygu, "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kurtuluşu tamamlanmak üzere" sözlerine yer verdi.
POLONYA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun yankıları sürüyor. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin olumsuz yaklaştığı üyelik sürecine ilişkin Polonya'dan çarpıcı bir çıkış geldi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifakta yer alma durumlarını değerlendirdi. Bir konferansta konuşan Morawiecki, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını Avrupa'da güvenliği güçlendirmenin önemli bir işareti olarak görüyorum." dedi.
"İSVEÇ VEYA FİNLANDİYA'YA SALDIRI OLURSA..."
Morawiecki, açıklamasında, "Katılımları (süreçleri) sırasında İsveç veya Finlandiya'ya bir saldırı olması durumunda Polonya'nın yardıma gideceğini açıkça belirtmek isterim." diye ekledi.
Finlandiya ve İsveç, çarşamba günü NATO ittifakına katılmak için resmen başvurdu.
TÜRKİYE'DEN 'HAYIR' DİYECEĞİZ AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine, her yere asacaklar. Bunlar, ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verip, bunlara silah desteği veren bu ülkeler. Kendilerine de söyledik."
Türkiye, teröre karşı "ama"sız "fakat"sız mücadele edilmesi ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin vurguluyor.
Bu amaçla da Ankara muhataplarına karşı bir manifesto sunmaya hazırlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak?
- 20 Mayıs altın yorumları: Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
- Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler! Ali Erkazan'ın biyografisi
- AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?
- KIŞLIKLARI ÇIKARIN! Meteoroloji İstanbul için gün verdi: Sağanak yağış geliyor! SON DAKİKA HABERLER
- Türkiye'nin en pahalı TOFAŞ'ı oldu! Hangardan çıkardığı 1991 model TOFAŞ Doğan L'yi çekici ile götürdü
- Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Konuşanlar'ın konuğu Aslı Bekiroğlu nereli? Oynadığı diziler ve filmler
- Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş fiyatları...
- 2022 Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? MEB uzman başöğretmenlik şartları nedir, sınav konuları neler?
- Barbaroslar'da ayrılık silsilesi sürüyor! Engin Altan Düzyatan veda ediyor! Hayranlarını üzecek...
- Emekli Temmuz maaşı ne zaman belli olacak? SSK, Bağkur ve memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?