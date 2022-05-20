Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a kınama! "Ege’deki provokatif eylemleri sonlandırın"
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den Yunanistan'ın devam eden hava sahası ihlalleri ile ilgili uyarı geldi. Yunanistan'ın iddialarının reddedildiği açıklamada Türk Dışişleri, "Yunanistan’ın Ege’deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir." mesajını verdi.
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
YUNANİSTAN'DAN EGE'DE BÜYÜK PROVOKASYON
"Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada'nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez'in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir.
Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır.
"İDDİA VE İTHAMLARI KÜLLİYEN REDDEDİYOR"
Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz.
"PROVOKATİF EYLEMLERİNİ SONLANDIRIN"
Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir."
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