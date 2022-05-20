Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: NATO’ya terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüşmesinde hangi konuların ele alınacağının sorulması üzerine Erdoğan, devlet başkanlarının bir araya geldiği görüşmelerin ana temasını birinci derecede ikili ilişkilerin teşkil ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, görüşmeye ilişkin, "Şu anda Türkiye-Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir? Neler yapabiliriz? Birinci derecede bunları görüşeceğiz. Bunun dışında tabii ikinci adım bölgesel konular olacaktır. Bu bölgesel konuların içerisinde şu anda dünyada bu konuların başını çeken, malum Rusya-Ukrayna meselesidir. Bunları görüşme imkanımız olacak. Tabii bir diğer önemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var ama bunlardan bir tanesi, en önemlisi, uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunları görüşme imkanımız olacak." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüşmeden sonra açıklamalarının da olacağını bildirdi.





"YPG'Yİ NEDEN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETMİYORSUNUZ"

Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de terör örgütlerinden arındırılan bölgelere dönen sivillerin dönüşünü engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce terörle mücadele sathi bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir. Ve bizim PKK'yla mücadelemiz aynı zamanda hepinizin de bildiği gibi... Aslında Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. Peki, öbür tarafta YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz? Bunları en iyi bilen onlar değil, biziz. YPG, bir defa kesinlikle PKK'nın bir farklı doğurduğu terör örgütüdür. Ve şu anda bunları, Avrupa Birliği olduğu gibi dünyada da aynı şekilde hatta hatta ileri gidiyorum, Amerika bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Ve şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde, başta Almanya olmak üzere Hollanda'sında da İsveç'inde de Finlandiya'sında da Fransa'sında da hepsinde, bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu? Yapıyor. Ve bu gösterilerle birlikte de oralarda bunlar terör estiriyor mu? Estiriyor. Ve bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor mu? Maalesef veriyor. Bunları biz kendilerine defaatle uluslararası toplantılarda anlattığımız gibi ikili görüşmelerde de bunlara hep ifade ettik, anlattık, belgeler sunduk. Ve bütün bu video kayıtlarını da kendilerine göstermek suretiyle 'Bakın bunlar terör örgütüdür ve bu terör örgütünün de işledikleri suçlar ortadadır."

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "İşte bu mağaralardaki tüm odaklanmaları, Kandil'i kendileri için bir merkez haline getirmeleri, herhalde PKK ve YPG'nin artık inkar edilemez bir terör estirmeleridir. Ama ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor. İşte başta Almanya olmak üzere İsveç'te, Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri filan yapıyorlar. 'Verin bize bu teröristleri' dediğimiz zaman da bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar. Biz de tabii bu işi en iyi şu anda bilen, takip eden olduğumuza göre, gereği neyse bunun gereğini de yapmaya devam edeceğiz." dedi.