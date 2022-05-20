20 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gençlere armağan edile kort neden söküldü? Bu para kimden gitti?

Gençlere armağan edile kort neden söküldü? Bu para kimden gitti?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
ABONE OL
Gençlere armağan edile kort neden söküldü? Bu para kimden gitti?

Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta yapılan ve İstanbullu gençlerin yararlanacağı söylenen tenis kortu bugün terk edilmiş durumda. Gençler sadece üç ayda sökülen tenis kortu hakkında hayal kırıklığı yaşarken, olta balıkçıları da yüzer platformun şimdiki yeri yüzünden kendilerine engel olduğunu söylüyor.

Tam bir yıl önce, 19 Mayıs 2021'de Haliç'teki yüzer platform İstanbulluların hafızalarına girmişti. Tenis kortu yapılması sonrasında ilk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi yapmış, bir de tenis kortundan gençlerin yararlanacağı vaadi verilmişti.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndan yaklaşık üç ay sonra kapatılan kort, İstanbullu gençler ayak basamadan tarihe karıştı. Kort olması için ne masraf yapıldığı dahi öğrenilemeyen yüzer platform, o tarihten bu yana terk edildi.

Renkli görüntülerle açılan tenis kortu şimdi kötü durumda ve Haliç'in doğal güzelliğine de gölge düşürüyor. Platformda İmamoğlu ailesinin özel tenis maçı dışında hiçbir etkinlik yapılmadı.

Unkapanı köprüsünün hemen yanına bağlanmış durumdaki eski tenis kortundan, Haliç'in simgesi olan olta balıkçıları da şikayetçi.

Bu para kimden gitti? BU PARA KİMDEN GİTTİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da “tenis kortu” tartışması yaşanıyor! İSTANBUL'DA "TENİS KORTU" TARTIŞMASI YAŞANIYOR!
İBB’ye ’tenis kortu’ tepkisi İBB'YE 'TENİS KORTU' TEPKİSİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA