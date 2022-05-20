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Son dakika: HDP'li vekiller Feleknaz Uca ve Sezai Temelli terör örgütünün programında! Aranan teröristlerle birlikte röportaj verdiler

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Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Son dakika: HDP’li vekiller Feleknaz Uca ve Sezai Temelli terör örgütünün programında! Aranan teröristlerle birlikte röportaj verdiler

Son dakika haberi... HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve Van vekili Sezai Temelli, PKK terör örgütü destekçilerinin Irak'ta düzenlediği ödül törenine katıldı. Uca ve Temelli, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportaj verdi.

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