İstanbul’da “tenis kortu” tartışması yaşanıyor! Sadece İmamoğlu için mi yapıldı? Son hali tepki topladı

Gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş, "İş başına geldikten beri herhangi bir şey yapmayan birilerini sadece para harcamaya yönelik faaliyetler yaptıklarını ve bunda herhangi bir süreklilik aramadıklarının göstergesi. Birilerinin zeytinyağı gibi üstü çıkıp yaptıklarını doğru gösterme çabalarının herhangi bir karşılığı yok." diye konuştu.