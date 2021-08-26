İstanbul’da “tenis kortu” tartışması yaşanıyor! Sadece İmamoğlu için mi yapıldı? Son hali tepki topladı
İstanbul'da tenis kortu tartışmaları iyiden iyiye alevleniyor. Kortun kaç paraya yapıldığı ve neden söküldüğü soruları cevapsızken, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "spor etkinliği tamamlanmıştı" açıklaması tepki topladı. Sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşinin tenis oynayabildiği kort için "asıl hedef gençler değil miydi?" sorusu da sorulmaya başladı.
Haliç'teki tenis kortunun hiçbir açıklama yapılmadan sökülmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Yaklaşık üç ay önce Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramında açılan kort, İstanbullu gençler ayak basamadan kaldırıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs günü bu platformda, haliçte tenis oynama deneyiminin uzun yıllar sürmesini istediğini söylemişti. Peki kararını ne değiştirdi? Tenis kortu neden söküldü?
Gösteri maçını Başkan İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun yaptığı tenis kortu tartışmalarına İBB Sözcüsü Murat Ongun da katıldı. Murat Ongun attığı tweette buradaki spor faaliyetlerinin tamamlandığı için tenis kortunun söküldüğünü söyledi.
Peki İstanbul gençleri için yapıldığı söylenen kort ne oldu da faaliyetini tamamladı? Burada İmamoğlu ve eşinin dışında kimler tenis oynayabildi?
Gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş, "İş başına geldikten beri herhangi bir şey yapmayan birilerini sadece para harcamaya yönelik faaliyetler yaptıklarını ve bunda herhangi bir süreklilik aramadıklarının göstergesi. Birilerinin zeytinyağı gibi üstü çıkıp yaptıklarını doğru gösterme çabalarının herhangi bir karşılığı yok." diye konuştu.
Şimdilerde üzerinde ölü hayvanların bulunduğu yüzer platform, İstanbul'un doğal güzelliğine gölge düşürüyor. Platformun bundan sonra ne için kullanılacağı bilinmezken Unkapanı Köprüsü'ndeki olta balıkçıları da mağdur olduğunu söylüyor.
A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar şunları söyledi:
- Madem sökecektiniz neden yaptınız ve bu para kimden gitti?
- Tam bir hayal kırıklığı...
- Vaadedilen yapılmadı, kırgınız...
- Biz balıkçılar çok mağduruz, burası balık yuvasının tam üstü oldu
- Platform yüzünden balık tutamıyoruz
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