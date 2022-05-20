Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis atama sonuçları ve tayin tarihleri belli oldu mu? Son gelişmeler...
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 yılı polis atama sonuçları ve tayinleri heyecanla bekleniyor. Başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru, kıdemli başpolis memuru ve polis memurları tarafından yakından takip edilen tayinler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis atama sonuçları ve tayin tarihleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis tayinlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2022 yılı tayin için bekleyen başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru, kıdemli başpolis memuru ve polis memuru, konu hakkında son geişmeleri yakından takip ediyor. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis atama sonuçları ve tayin tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...
POLİS TAYİNLERİ 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis tayinleri, her yıl Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. 2022 polis tayinleri için tarih kesin olarak bilinmese de, Haziran ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.
POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.
Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.
EMNİYET'TEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Mart ayında yapılan düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki değişikliklerle personelin, öğretim gören çocuğu olması durumunda, ipka taleplerinin kabul edilmesinin düzenlendiğini duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, düzenlemeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada "Personelimizden gelen talepler ve İl Emniyet Müdürlüklerimizin de görüşleri doğrultusunda il ve ilçelerin görev süreleri yeniden düzenlenmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bulunan il ve ilçelerin süreleri büyük oranda düşürülmüştür.
Nitekim halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimizde görev yapan yaklaşık 62 bin personelimiz yapılan değişiklikteki sürelere tabi olacak ve bu durumdan yararlanacaktır. Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan personelimiz ise artıştan etkilenmeyecektir.
Ayrıca 2'nci Şark görevini yapmakta olan personelimiz, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacaktır. Ancak Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel, bu uygulamaya tabi tutulmayacaktır" denildi.
Düzenlemeyle birlikte, 7 bin 500 emniyet personelinin şark görevinin tamamlanmış sayılacağı belirtilerek "Yeni düzenleme sayesinde hizmet süresi düşürülmesinden dolayı yaklaşık 7 bin 500 personelimiz şark illerindeki görevini tamamlamış sayılacaktır. 2'nci şark görevini bitiren personel, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması yönünde değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.
Mevcut yönetmelikte personelimizin yakınlarının sağlık nedeniyle atanma mazereti sadece kendi, eş ve çocukları ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile personelimize; evin tek çocuğu olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla anne ve babasının sağlık mazereti nedeniyle, tek kardeş olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla kardeşinin sağlık mazereti nedeniyle atama talebinde bulunması hususu düzenlenmiştir" ifadeleri kaydedildi.
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- Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis atama sonuçları ve tayin tarihleri belli oldu mu? Son gelişmeler...
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