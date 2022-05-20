Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis atama sonuçları ve tayin tarihleri belli oldu mu? Son gelişmeler...

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis tayinlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2022 yılı tayin için bekleyen başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru, kıdemli başpolis memuru ve polis memuru, konu hakkında son geişmeleri yakından takip ediyor. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis atama sonuçları ve tayin tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

POLİS TAYİNLERİ 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis tayinleri, her yıl Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. 2022 polis tayinleri için tarih kesin olarak bilinmese de, Haziran ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.