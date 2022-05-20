Açık cezaevi izinlerinde kritik hafta! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı olarak yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin sona ereceği tarih ilan edildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?