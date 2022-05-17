Kemal Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı! Suça bulaşmış Kaftancıoğlu için devlete kendince meydan okumaya çalıştı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından dolayı aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasından sonra adalet sistemi ve milletle köprüleri attı. Kaftancıoğlu'nun kesinleşmiş cezasına rağmen il başkanını korumaya devam eden Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun cezasını onayan Yargıtay'ı tanımadığını milletin meclisinde haykırarak büyük bir skandala imza attı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlete hakaret eden ve aşağılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savunmak için skandal sözlere imza attı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.
DEVLETE VE CUMHURBAŞKANINA HAKARET
Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.
Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.
Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.
Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.
KILIÇDAROĞLU DEVLETE MEYDAN OKUMAYA KALKTI
Daha önce Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkma bahanesiyle Başkan Erdoğan'a tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı.
"MAHKEMEYİ DE TANIMIYORUZ KARARI DA TANIMIYORUZ"
Bugün TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayla devlete kafa tutmaya kallkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Net ifade edeyim il başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyorum. Mahkemeyi de tanımıyoruz kararı da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul il başkanımızdır nokta." ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE HAKARETLER SAVURMUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın onama kararı sonrası Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte il binası önünde açıklama yaparak Kaftancıoğlu kararını Başkan Erdoğan'a bağladı ve hakaretler savurdu.
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş belgesi (yerleri) ne zaman açıklanacak? Lise sınavı ne zaman yapılacak?
- 19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı?
- Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 ikinci merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Hangi burçta görülüyor?
- Çaya zam geldi mi? 2022 çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş çay fiyat listesi
- DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir?
- YKS yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel sınav ne zaman?
- Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?
- 13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...
- Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
- Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?