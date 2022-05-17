Kemal Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı! Suça bulaşmış Kaftancıoğlu için devlete kendince meydan okumaya çalıştı

"MAHKEMEYİ DE TANIMIYORUZ KARARI DA TANIMIYORUZ"

Bugün TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayla devlete kafa tutmaya kallkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Net ifade edeyim il başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyorum. Mahkemeyi de tanımıyoruz kararı da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul il başkanımızdır nokta." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HAKARETLER SAVURMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın onama kararı sonrası Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte il binası önünde açıklama yaparak Kaftancıoğlu kararını Başkan Erdoğan'a bağladı ve hakaretler savurdu.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.