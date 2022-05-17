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Kemal Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı! Suça bulaşmış Kaftancıoğlu için devlete kendince meydan okumaya çalıştı

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı! Suça bulaşmış Kaftancıoğlu için devlete kendince meydan okumaya çalıştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından dolayı aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasından sonra adalet sistemi ve milletle köprüleri attı. Kaftancıoğlu'nun kesinleşmiş cezasına rağmen il başkanını korumaya devam eden Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun cezasını onayan Yargıtay'ı tanımadığını milletin meclisinde haykırarak büyük bir skandala imza attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlete hakaret eden ve aşağılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savunmak için skandal sözlere imza attı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

DEVLETE VE CUMHURBAŞKANINA HAKARET
Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DEVLETE MEYDAN OKUMAYA KALKTI
Daha önce Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkma bahanesiyle Başkan Erdoğan'a tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı.

"MAHKEMEYİ DE TANIMIYORUZ KARARI DA TANIMIYORUZ"
Bugün TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayla devlete kafa tutmaya kallkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Net ifade edeyim il başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyorum. Mahkemeyi de tanımıyoruz kararı da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul il başkanımızdır nokta." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HAKARETLER SAVURMUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın onama kararı sonrası Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte il binası önünde açıklama yaparak Kaftancıoğlu kararını Başkan Erdoğan'a bağladı ve hakaretler savurdu.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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