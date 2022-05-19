103 yıldır süren coşku! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak

Bu çıkış, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi. 19 Mayıs kutlamalarına ise ilk olarak bundan 96 yıl önce yani 1926 yılında başlandı. Bayramın ilk adı Gazi Günü'ydü ve Samsun'da kutlanıyordu.

20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayram, 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.