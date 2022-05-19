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Letonya vatandaşlarının vizesiz kalış süresi uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Letonya vatandaşlarının vizesiz kalış süresi uzatıldı

Letonya Cumhuriyeti umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyehatlerde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresinin, her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldığına lişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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