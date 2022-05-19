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Başkan Erdoğan'ın 19 Mayıs programı

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Giriş: 19.05.2022 08:44
Başkan Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenecek İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, "Yücel Arzen: İstiklal Türküleri" lansmanı ile gençlerin ve sporcuların kabulüne iştirak edecek.19 mayıs kutlamalarının detaylarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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