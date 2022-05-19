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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! P.Uzm.Onb. Haydar Şenel şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! P.Uzm.Onb. Haydar Şenel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P.Uzm.Onb. Haydar Şenel'in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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