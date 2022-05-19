19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü! Bakan Kasapoğlu Anıtkabir'de

Bugün Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs tüm Türkiye’de kutlanıyor ve Atatürk ve milli mücadelenin kahramanları anılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet Anıtkabir'e çıkıp çelenk bıraktı ve ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bakan Kasapoğlu, “Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye ve gençlerimizin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz.” dedi.

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