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MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi

SON DAKİKA… Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere ait 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağara tespit etti. Mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve "girilemez" denilen yerlere girmeye devam ediyor.

120 METRE UZUNLUĞUNDA MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

- 1 adet AT- 4 tanksavar silahı,

-1 adet Law silahı,

-1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek,

120 metrelik mağara tespit edildi 120 METRELİK MAĞARA TESPİT EDİLDİ

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

-2 adet RPG-7 roketatar,

-1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

-2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

-1 adet 40mm bombaatar,

-5 adet AK-47 piyade tüfeği,

-136 adet el bombası,

-68 adet bombaatar mühimmatı,

-65 adet RPG-7 sevk fişeği,

-66 adet RPG-7 anti tank mühimmatı,

-26000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

-21000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

-21 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

-1000 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

-5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü,

-4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

-44 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

-2 adet uzaktan komutalı EYP,

-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

-1 adet 12.7mm Doçka makineli tüfek sehpası,

-1 adet RPG-7 dürbünü,

-13 adet sis bombası (el tipi),

-7 adet oksijen tüpü,

-3 adet jeneratör,

-4 adet termal şemsiye,

-7 adet gaz maskesi.

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