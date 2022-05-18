Vapur seferleri iptal mi son dakika 2022? İstanbul vapur seferleri ne zaman açılacak? Karaköy, Üsküdar, Eminönü vapur seferleri...

Vapur seferleri iptal mi son dakika 2022? Vapur seferleri ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklaması sonrasında İstanbul'da yoğun yağış etkisini gösteriyor. Hal böyle olunca vatandaşlar vapur seferlerinin iptal olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi son dakika 2022? Vapur seferleri ne zaman açılacak? Karaköy, Üsküdar, Eminönü vapur seferleri...