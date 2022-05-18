İsveç PKK’ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç’ten! Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

TERÖR ÖRGÜTÜNE FON SAĞLIYORLAR

Bir diğer tarafıyla AT-4 tanksavarlar İsveç yapımı. Diğer YPG/PKK'nın kullanmış olduğu Doğu bloğu menşeili silahlarda ne kadar payı var? Nasıl payı var biliyor musunuz? Yüzlerce milyon dolar YPG/PKK'ya para sağlıyor finans sağlıyorlar fon sağlıyorlar.