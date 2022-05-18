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Haberler Galeri İsveç PKK'ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten! Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

İsveç PKK'ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten! Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in, PKK/YPG'ye verdiği AT-4 tanksavar füzeleri birçok askerimizi şehit etti. Peki İsveç ve Finlandiya terör örgütüne hangi silahları verdi? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Sadece PKK'ya verilen silahlar boyutu yok" ifadelerini kullanarak, "Eğitim veriyorlar, teçhizat veriyorlar, sistem veriyorlar, bunların bize karşı kullanılmasını sağlıyorlar" dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 14:35
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İsveç PKK’ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç’ten! Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunu değerlendirdi.Başkan Erdoğan "Her teklife sorgusuz, sualsiz 'evet' diyemeyiz" dedi. Terör örgütlerine verilen desteğe sert tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsveç PKK’ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç’ten! Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

Başkan Erdoğan'ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in, PKK/YPG'ye verdiği AT-4 tanksavar füzeleri birçok askerimizi şehit etti. Peki İsveç ve Finlandiya terör örgütüne hangi silahları verdi? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İsveç PKK’ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç’ten! Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

"PKK'YA KARŞI KULLANIRSINIZ DİYE BİZE SATMADILAR"

Carl Gustaf tüfekleri var İsveç yapımı. Biz bunlara talip olduk bize satmadılar. Gerekçeleri de bunu PKK'ya karşı kullanırsınız diye.

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İsveç PKK’ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç’ten! Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

FARKLI BİR BOYUTU VAR

Şimdi sadece PKK'ya verilen silahlar boyutu yok. Bizim ihtiyaç duyduğumuz veya ihtiyaç duyabileceğimiz silah sistemlerini veya silahları bize satmayan bir İsveç var.

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İsveç PKK’ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç’ten! Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

TERÖR ÖRGÜTÜNE FON SAĞLIYORLAR

Bir diğer tarafıyla AT-4 tanksavarlar İsveç yapımı. Diğer YPG/PKK'nın kullanmış olduğu Doğu bloğu menşeili silahlarda ne kadar payı var? Nasıl payı var biliyor musunuz? Yüzlerce milyon dolar YPG/PKK'ya para sağlıyor finans sağlıyorlar fon sağlıyorlar.